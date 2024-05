Agentes da Força Nacional chegam ao RS; contingente vai atuar em 2 cidades

Ministro diz que é preciso quase R$ 1 bilhão só para recuperar estradas. "São necessárias informações que precisam ser levantadas por estados e municípios. Eu posso dizer que, só de estradas, o Renan Filho (ministro dos Transportes) já levantou um dado de quase R$ 1 bilhão. Se for ver os dados de cidades, são bem significativos", disse Waldez Góes à Globonews.

Lula fez segunda visita ao estado no domingo (5) e disse que burocracia não impedirá ajuda. A fala do presidente ocorreu depois de o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), reclamar da dívida pública do Estado com a União.

Petista também cobrou plano de prevenção de tragédias. Segundo ele, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está incumbida de apresentar essa medida. "É preciso que a gente pare de correr atrás da desgraça. É preciso que a gente veja com antecedência o que pode acontecer de desgraça", discursou ele.

Estado precisa de cobertores; saiba como ajudar

O estado do Rio Grande do Sul organizou a página SOS Rio Grande do Sul para receber doações. Existe uma preferência por envio de Pix. Há o compromisso de destinar o total dos recursos à ajuda humanitária.

Alguns itens específicos são necessários. São eles: colchões, roupa de cama e banho e cobertores higienizados.