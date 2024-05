Governo Lula quer aprovar MP para o RS até quarta: 'Operação de guerra'

Todo nosso trabalho político é pedir o apoio da bancada do governo do estado para que a gente crie as condições políticas para até quarta-feira aprovar uma medida. Vai ter uma MP, mas não adianta ter uma medida provisória se não tiver mecanismo para vencer a burocracia e o dinheiro chegar agora para os prefeitos usarem. Eu não gosto de usar essa expressão, mas é de uma operação de guerra que precisamos.

Paulo Pimenta, em fala na Assembleia Legislativa do RS

Governo prevê R$ 1 bilhão só para reconstruir estradas

Ainda não há previsão de custo para retomar atividades de outras áreas. Em entrevista à GloboNews, o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse que a previsão sobre as rodovias foi feita por Renan Filho (Transportes).

Além de cuidar das pessoas nos abrigos, que têm uma série de necessidades, temos que cuidar do restabelecimento. A comunidade já pede para desobstruir, para limpar, para reconstruir determinadas situações.

Ministro Waldez Góes, em entrevista à Globonews

Renan Filho confirmou o valor na Assembleia Legislativa do RS. "Provavelmente nós superaremos a marca de R$ 1 bilhão para as obras emergenciais e de reconstrução que o estado precisará. Mesmo tendo um volume de investimentos consideráveis para o estado, a gente não seria capaz de fazer andar todas as obras que estão em andamento e restabelecer o funcionamento de todas as rodovias federais", disse.