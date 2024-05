Porto Alegre: Bomba é desligada e bairros centrais começam a ser evacuados

Prefeitura pede para evitar lavagens de carros, calçadas e fachadas. A orientação também vale para regas de jardins e gramados, além do uso em salões de beleza, clínicas estéticas, academias e banho e tosa de animais.

Prazo é até quando o abastecimento em Porto Alegre voltar ao normal. "Estamos buscando alternativas em diferentes frentes, mas a consciência de cada cidadão é decisiva para não piorar o cenário", disse o prefeito Sebastião Melo (MDB).

RS tem 458 mil sem luz e mais de 750 mil sem água

Há 270 mil clientes da concessionária RGE Sul sem energia elétrica. O número representa 8,8% do total de clientes. A maioria vive em regiões inundadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes, informou a distribuidora.

No boletim das 18h, a Defesa Civil declarou que a CEEE Equatorial não informou o número de clientes sem energia. Porém, nas redes sociais, às 15h (horário de Brasília), a empresa comunicou que 188 mil clientes estão sem energia na área de concessão da companhia, de acordo com o último levantamento feito nesta segunda-feira. Eldorado do Sul, Guaíba, Porto Alegre, Alvorada e Viamão são os mais afetados.