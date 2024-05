Governo Lula diz que irá liberar R$ 614 milhões em emendas para o RS

A questão de valores, na realidade, só na Saúde, agora, agora, aqui nessa reunião, nós já liberamos R$ 614 milhões de pagamento de emendas individuais e de bancada. E não vamos deixar faltar dinheiro necessário para que cada tijolo levado pela chuva possa ser recolocado. Cada ponte, cada rua, cada escola, cada unidade de saúde. Cada casa que a chuva que levou, nós temos de dar um jeito de reconstruir

Paulo Pimenta, ministro da Comunicação

Governo quer aprovar MP para o RS até quarta-feira (8). "Precisamos aprovar medida legislativa que excepcionalize, para o dinheiro chegar mais rápido. Porque se for cumprir o prazo normal, fica complicado", afirmou Pimenta.

Calamidade pública

Governo federal reconheceu estado de calamidade pública em 336 municípios, incluindo a capital gaúcha. Com a decisão, os municípios podem ter acesso a recursos federais de forma facilitada. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, sendo 364 afetados.

Foram 83 mortes registradas em 38 municípios. Outros quatro óbitos estão sendo investigados sob suspeita de relação com os eventos meteorológicos. 111 pessoas estão desaparecidas, 291 ficaram feridas, 129.279 estão desalojadas e, no total, 873.275 foram afetadas. Vídeos mostram como ficaram cidades gaúchas após as enchentes sem precedentes.

O nível do rio Guaíba estava em 5,26 metros, às 11h de hoje, atualização mais recente. Desde a semana passada, o Guaíba ultrapassou o recorde da maior cheia registrada até então —o nível de 4,76 metros, em 1941, quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha. O limite para inundações é de 3 metros, uma referência que indica possíveis danos aos municípios.