Diretor-geral da ANTT nega que caminhões com doações ao RS foram bloqueados

A jornalista se pronunciou novamente e disse que a ANTT vai anular a multa indevida. "O SBT não divulga fake news. Nós somos uma emissora em compromisso com a verdade. Estamos aqui para ajudar a população do Rio Grande do Sul [...] Se o nosso jornalismo cometer qualquer erro, nós seremos transparentes", afirmou ao vivo nesta quarta-feira (8) no "Chega Mais".

O que diz a emissora

Em nota, o SBT afirmou que "reforça seu compromisso com a verdade e ressalta que todo o departamento de jornalismo da emissora é guiado pela premissa de responsabilidade com a informação e com a sociedade".

A emissora não produz e não divulga inverdades e não tem o objetivo de politizar qualquer assunto conduzido pela equipe de jornalismo.Especificamente sobre a tragédia que assola o Sul do País, o SBT tem adotado uma postura de serviço de utilidade pública, divulgando todas as ações de auxílio às vítimas e os canais oficiais de doação.

Em determinado momento desse trabalho, nossa equipe de reportagem constatou embaraços oficiais ao trânsito de caminhões com doações para o Rio Grande do Sul, e assim retratou os fatos, até mesmo como forma de alerta às autoridades. A informação foi confirmada hoje pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e o resultado, inclusive, é a suspensão das multas aplicadas, o que só foi possível diante da exposição do fato.