Chuvas no RS: Vídeo mostra cidade devastada no Vale do Taquari

Nível do Rio Taquari, que delimita a cidade, chegou a 15,05 metros na tarde de ontem. As pontes Linhas Nova, Picada Möhler e Sampaio foram completamente destruídas pela água. Na Boa Esperança Alta e Baixa, as pontes resistiram, mas o acesso acontece de forma precária. Na região do Bom Fim, o trânsito ficou bloqueado devido a entulhos.

Cidade sofre com a falta de água. Um contêiner com cerca de 70 mil litros de água deve chegar na cidade na tarde de hoje, segundo o prefeito João Dullius nas redes sociais. Além disso, três novos poços serão perfurados: um no Loteamento Popular, outro na antiga metalúrgica Cruzeiro e um terceiro na praça em Cruzeiro do Sul.

Desabrigados estão em escolas, ginásios e cidades vizinhas. Há pessoas na escola Anita Garibaldi, nos ginásios do Centro, Maravalha e XV de Novembro e no salão do CTG Pagos, de São Rafael. Alguns moradores de Cruzeiro do Sul estão em Bom Retiro do Sul, Santo André, Lajeado e Venâncio Aires, segundo dados levantados pela prefeitura.

Aulas serão retomadas. Os alunos poderão voltar para três Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) nesta quarta-feira. Outras três escolas para o Ensino Fundamental retomam as aulas na segunda-feira (13). Já as escolas dos bairros Passo de Estrela, Zwirtes e Glucostark foram parcialmente destruídas pelas enchentes e não têm previsão de retorno.

O UOL tenta contato com o município para obter atualizações sobre os números de desabrigados, desalojados, feridos, desaparecidos e mortos. O texto será atualizado em caso de resposta.