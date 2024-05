Navio de guerra chega ao RS neste sábado para operação contra enchentes

O convés de voo possui 170 metros de extensão. São 32 metros de largura.

Transporte de aeronaves

Embarcação, que é um porta-helicópteros, tem capacidade para transportar 18 aeronaves de asa rotativa — podendo ter, simultaneamente, até sete aeronaves em seu convés de voo. Este NAM pode utilizar todos os tipos de helicópteros pertencentes aos esquadrões da Marinha.

Já no porão de carga, a capacidade é de 40 veículos. Além disso, possui quatro lanchas de desembarque anfíbio.

Navio também abriga o segundo maior complexo médico entre todos os navios da Marinha do Brasil. Segundo a Agência Marinha de Notícias, o centro de saúde conta com uma estrutura completa, do raio-x à cirurgia, com UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com dois leitos, sala de trauma, centro cirúrgico, consultórios — incluindo odontológico —, laboratório, enfermaria, farmácia completa, entre outros.

O setor possui ainda acesso ao elevador de aeronaves de ré, permitindo que as ambulâncias cheguem até a parte interna do navio para garantir atendimentos mais ágeis. Sem isso, o protocolo para levar os pacientes ao atendimento demandaria mais tempo de deslocamento.