Hemocentro de Porto Alegre pede que doadores de sangue façam agendamentos

Algumas pessoas não podem doar sangue. Indivíduos com doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, convulsões ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue — como Doença de Chagas, hepatites, aids, sífilis, herpes — não devem doar. Também não podem ser doadores gestantes ou mães que amamentam bebês com menos de 12 meses; pessoas que passaram por um aborto ou tiveram parto normal até 90 dias antes e no caso de cesariana, 180 dias. Quem estiver com gripe ou alergia deve esperar 7 dias para a doação.

Com Agência Brasil