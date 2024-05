Chuvas interrompem resgates em Porto Alegre; previsão é de frente fria

Na quinta-feira (9), o ar frio avança, diminuindo a temperatura no estado. A previsão indica mínimas de 5°C e 11°C no centro-sul, região dos município de Arroio dos Ratos e Charqueadas, que foram muito afetados pelas chuvas. Ainda chove forte no sul gaúcho na quinta. "Será um momento difícil", afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB). A previsão da chegada do frio preocupa moradores afetados, porque faltam agasalhos e outros recursos para que os desabrigados possam encarar a queda da temperatura.

Atenção! Pedimos que os barcos em operações de resgate suspendam temporariamente suas atividades, devido à previsão de chuva de até 15mm, possíveis descargas elétricas e ventos acima de 80 km/h nas próximas horas na Região Metropolitana. pic.twitter.com/nNwWFVxFXT -- Porto Alegre (@Prefeitura_POA) May 8, 2024

DEFESA CIVIL RS: Alerta para chuva forte, vento isolado acima dos 90 km/h, descargas elétricas e eventual queda de granizo. Válido até as 20h de quarta. Emergência ligue 190/193. pic.twitter.com/22wEOUIQ4u -- Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) May 8, 2024

Número de mortos sobe

O número de mortos após chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 100. A informação foi divulgada em boletim na manhã desta quarta. Outros quatro óbitos que podem ter relação com as chuvas estão sob investigação.

Há 128 desaparecidos e 372 feridos. Mais de um 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Mais de 163 mil pessoas estão desalojadas e outras 66.761 foram acolhidas em abrigos.