Polícia teve que trocar viaturas por embarcações, diz secretário

Em áreas alagadas, o policiamento está sendo feito com embarcações em vez de viaturas, afirmou o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, no UOL News da manhã desta quarta-feira (8). Ao menos 32 pessoas foram presas por vandalismo, invasões e danos ao patrimônio em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

Para vocês terem ideia da complexidade da operação, nós temos muitas áreas de Porto Alegre e também da cidade de Canoas e de Eldorado do Sul, da região metropolitana, em que a polícia patrulhava de viaturas e agora a Brigada Militar está atuando ali com embarcações.