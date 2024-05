Colorados e gremistas juntos: 'Ex-lateral do Grêmio me resgatou em jet-ski'

O apartamento do fotógrafo Lucas Cavalheiro, 39, estava cheio: 13 pessoas esperavam o melhor momento de deixar o local, após as enchentes que arrasaram Porto Alegre e outros municípios do Rio Grande do Sul. A água —na rua que virou rio— já chegava à altura do pescoço quando a família avistou um barco.

Resgatados, foram levados a uma outra embarcação —e a surpresa foi ver quem estava no comando do jet-ski que puxava o barquinho: Edilson, ex-lateral-direito do Grêmio, ajudava no resgate. "Torço para o Internacional e, mesmo de times adversários, vou ser eternamente grato ao que ele fez."

Ao UOL, Lucas conta sua história.