Ninguém aguenta mais onda de fake news sobre tragédia no RS, diz ministro

Espalharam de forma criminosa que o país estaria negando auxílio de outros países. Vocês realmente acham que teria sido negado algum apoio oferecido a nós e que pudesse ser fundamental nesse momento? Paulo Pimenta, ministro da Secom

Pimenta, que está na cidade de São Leopoldo para ajudar no apoio às vítimas, disse que encaminhou à Polícia Federal um pedido para identificar e punir quem espalhar fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul.

Isso tem como objetivo tirar o foco do nosso trabalho. Por isso tem que acionar a Polícia Federal e a AGU [Advocacia Geral da União] para identificar os disseminadores de fake news e tratá-los como criminosos, já que prestam um desserviço à sociedade em uma hora na qual todos estão trabalhando juntos.

Não temos problema algum com o governador [Eduardo Leite] e com a equipe dele. Trabalhamos de forma muito harmônica. (...) Estamos incentivando as pessoas a denunciarem as fake news. Estou convencido de que é uma ação organizada para tirar nossa capacidade de trabalho e prejudicar o que está sendo feito pelas Forças Armadas. Paulo Pimenta, ministro da Secom

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.