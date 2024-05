Porto Alegre abre acesso alternativo à cidade após enchentes

A Prefeitura de Porto Alegre começou a construir, na quarta-feira (8), um acesso alternativo à cidade após as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Caminho, feito com pedras, será para veículos de emergências e caminhões. O trabalho é realizado na ligação da avenida Castelo Branco para o Túnel da Conceição, no Centro, pelas equipes das secretarias municipais de Serviços Urbanos e Obras e Infraestrutura.

Pedras estão sendo colocadas em uma área de aproximadamente 300 metros de extensão. Será uma pista única operando um sentido por vez.