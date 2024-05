RS: Campanha do Vakinha arrecada R$ 58 milhões; para onde vai o dinheiro?

Mais de R$ 58,7 milhões já foram arrecadados para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul em uma campanha virtual, até a tarde desta quarta-feira (8). A vaquinha intitulada "A Maior Campanha Solidária do RS" foi criada há uma semana e já teve doações de mais de 1 milhão de pessoas.

O que aconteceu

A campanha virtual para arrecadar dinheiro para instituições e pessoas que foram impactadas pelas enchentes foi criada pelo Instituto Vakinhas, o humorista Eduardo Gustavo Christ, conhecido como Badin, o colono, e equipe do programa Pretinho Básico, da Rádio Atlântida.

Diversas empresas, artistas, jogadores de futebol e influenciadores digitais passaram a apoiar a campanha virtual e divulgá-la em suas redes sociais. Até a tarde desta quarta-feira, 1.092.567 pessoas já haviam contribuído com a campanha. As doações podem ser a partir de R$ 1.