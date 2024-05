Governo listou 142 cidades do RS com risco de desastres em boletim de 2023

O governo federal elencou 142 cidades do Rio Grande do Sul em uma lista de municípios mais suscetíveis a deslizamentos, enxurradas e inundações. Os dados foram levantados antes das chuvas que deixaram ao menos 107 mortos no estado.

O que aconteceu

Levantamento foi feito em 2023 para priorizar ações da União nas áreas mais vulneráveis do país. As informações foram publicadas em uma nota técnica da Casa Civil. Os dados atualizaram números de 2012 e classificaram 1.942 municípios do país em risco.

Número de cidades do Rio Grande do Sul na lista em 2023 foi quase cinco vezes maior do que em 2012. No levantamento anterior, 31 cidades foram elencadas.