Municípios do RS têm prejuízo de R$ 7,5 bilhões com enchentes, diz entidade

Municípios do Rio Grande do Sul já somam R$ 7,5 bilhões em prejuízos causados pelas enchentes que atingem o estado desde o fim de abril. O levantamento é da CNM (Confederação Nacional de Municípios), divulgado na quinta-feira (9).

O que aconteceu

Desse total, R$ 2 bilhões são no setor público, e R$ 1,1 bilhão no privado. O levantamento ainda mostra que a maioria dos estragos atingiu o setor habitacional, com impacto de R$ 4,4 bilhões.

CNM diz que 85,3 mil casas foram danificadas ou destruídas durante o desastre. A entidade ressalta que os dados são parciais e serão atualizados à medida que que o nível da água abaixe e as prefeituras consigam analisar mais detalhadamente o prejuízo.