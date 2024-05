Porto Alegre derruba passarela e conclui obra de caminho alternativo; vídeo

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta sexta-feira (10) que concluiu a obra de construção de um acesso alternativo à cidade em meio às fortes chuvas. Uma passarela de pedestres da rodoviária foi derrubada.

O que aconteceu

Construção do caminho feito de pedras começou na quarta-feira (8) e foi finalizada na manhã desta sexta com a derrubada do equipamento. Agora, os agentes da prefeitura retiram os escombros da passarela para liberar o acesso.

Novo caminho permitirá a passagem de caminhões e veículos de ajuda humanitária. A prefeitura diz que, futuramente, uma nova passarela será construída no local.