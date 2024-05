Enchentes no RS: Aéreas ampliam quantidade de voos emergenciais ao estado

Companhias aéreas ampliaram a oferta de voos emergenciais para atender o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Empresas divulgaram ao menos 14 voos diários adicionais, segundo informações da Abear. As rotas terão como destino seis aeroportos regionais do Rio Grande do Sul e outros três de Santa Catarina, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas.

Base Aérea de Canoas passará por avaliação técnica para receber voos. Essa análise será feita pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e pela Fraport Brasil, que administra o aeroporto de Porto Alegre. Segundo a Abear, serão avaliados requisitos de operação e segurança.