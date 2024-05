Arranha-céu de 500 m: um estado tem 8 dos maiores prédios do país; veja

Localizado em Balneário Camboriú, o One Tower foi construído pela FG Empreendimentos. O prédio foi entregue em dezembro do ano passado. Na lista do The Skyscraper Center como o maior edifício já construído no Brasil, ele é o segundo mais alto da América do Sul, com 290 metros de altura e 84 pavimentos.

Isso é o equivalente a quase três campos de futebol enfileirados, um sobre o outro