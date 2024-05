Portaria libera pedágio em rodovias federais para veículos com apoio ao RS

Publicações alegaram que veículos estavam sendo parados por exigência de nota fiscal, o que é falso. Houve seis casos pontuais de caminhões parados em fiscalizações por excesso de peso, mas a ANTT já anunciou que vai anular as autuações e não haverá multa.

O governo do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina e a Polícia Rodoviária Federal também negaram que caminhões com donativos tenham sido multados por falta de nota fiscal.