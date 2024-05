Prefeito de Canoas pede doações a afetados pelas chuvas: 'Estão com fome'

Água levará até dois meses para baixar na região. Isso ocorre porque algumas comportas da cidade, que foram ultrapassadas pela inundação, diminuem a velocidade da evasão da água.

Sete pessoas morreram até o momento por causa das chuvas em Canoas. Somente uma delas, Marlene Murlik, foi identificada. A informação é do boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã da sexta-feira (9).

Município de 348 mil habitantes tem 155 mil afetados pela chuva. Segundo o prefeito, 50 mil casas foram danificadas, 21 mil pessoas estão alocadas em centros de abrigamento e outras 90 mil estão em casas de amigos ou parentes.

Hoje a nossa demanda é por cestas básicas. Estamos precisando urgente. As pessoas estão com fome. O que acontece? Metade da cidade evacuou, saiu dali e foi para o outro lado da cidade. Então uma pessoa que tinha cinco integrantes na família hoje tem 20, tem 15. Não tem despensa para isso.

Jairo Jorge, prefeito de Canoas (RS), à Globonews

Chuvas deixaram mais de 100 mortos no Rio Grande do Sul

Há 113 óbitos e 756 feridos no estado, segundo a Defesa Civil. O órgão ainda investiga se uma morte registrada durante o período das chuvas tem relação com as enchentes.