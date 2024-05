O que se sabe sobre caminhões multados com doações para o RS

Como surgiu a fake news da nota fiscal?

Cronologia: suposto pagamento de impostos. No dia 3 de maio, um post no X dizia que caminhões com doações estariam retidos no posto fiscal da BR-153 próximo a Coronel Teixeira (um distrito da cidade gaúcha de Marcelino Ramos, perto da divisa com Santa Catarina), com exigência de recolhimento de ICMS e liberação da carga na Sefaz (Secretaria de Estado da Fazenda).

Informação veio do WhatsApp. Ao UOL, o dono do perfil que divulgou a desinformação, o agricultor Antônio Luís Faria, disse que ele, seu pai e outros empresários que fazem parte do Rotary Club de São José do Rio Preto (SP) organizaram as doações e ficaram sabendo do primeiro bloqueio pelos motoristas, via grupo de WhatsApp. "Foram liberados após seis horas e depois do contato da diretoria do Rotary Club com o governo do Rio Grande do Sul", disse. Em novo post, ele mesmo disse que os caminhões foram liberados após acertada a organização que receberia os donativos.

Desinformação amplificada por coach Já no dia 5 de maio, nas redes sociais, o coach Pablo Marçal e outro homem dizem: "Você não teve acesso a essa informação ainda, mas a Secretaria da Fazenda do Estado tá barrando os caminhões de doação que não têm nota fiscal. (...) Os caras não estavam deixando entrar de barco, gente sem habilitação. Os caras estão querendo nota fiscal, não tão querendo doar comida, então toma essa nota fiscal". Procurado, Pablo Marçal não retornou.

Outro vídeo fala de caminhão sendo multado também. O que aconteceu?

Caminhão da Bread King foi liberado, diz a empresa. Um vídeo que circulou nas redes mostrava um caminhão identificado da empresa Bread King e ao fundo um posto da ANTT. O vídeo é narrado com a seguinte declaração de uma pessoa que não se identifica: "Estamos com o caminhão carregado de doação que saiu de Itapema, Porto Belo, Rio Grande do Sul. Pegaram nós, passamos aqui na balança. O caminhão passou uns 500 kg, não querem liberar o caminhão. Querem nota fiscal."