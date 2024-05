Bergamo: Desafio é identificar com precisão famílias que precisam de ajuda

Além das medidas de auxílio emergencial às vítimas das inundações que devastaram o Rio Grande do Sul, as autoridades públicas têm o desafio de identificar com exatidão as famílias que mais necessitam desta ajuda, disse a colunista Mônica Bergamo no UOL News desta terça (14).

Estão estimando 100 mil famílias. O Eduardo Leite [governador do RS] fala em 45 mil, que são um primeiro público já identificado. O segundo desafio é identificar com precisão e ter foco. As prefeituras estão nesse trabalho de identificação.