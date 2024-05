Lula lamenta morte de médico que atuava como voluntário no RS: 'Exemplo'

Governador do RS lamentou a morte de Leandro na segunda-feira (13). No X, Eduardo Leite (PSDB) escreveu que "a morte de um voluntário que veio ao Rio Grande do Sul para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos".

Os meus sentimentos à família do médico voluntário Leandro Medice que nos deixou ontem. O cardiologista, que morava no Espírito Santo, estava em São Leopoldo (RS) ajudando as vítimas da enchente. Leandro morreu de um mal súbito. Ele é um exemplo de entrega e solidariedade, como o? -- Lula (@LulaOficial) May 14, 2024

Relembre o caso

Leandro Medice, cardiologista que morava no Espírito Santo, morreu na madrugada de segunda-feira (13) enquanto atuava como voluntário em São Leopoldo (RS). O médico teve um mal súbito. A informação foi publicada pela clínica onde o médico trabalhava.

Médico fez parte do corpo clínico do Hospital Evangélico de Vila Velha por nove anos, de 2012 a 2021. "Ele atuou no hospital como médico intensivista na unidade de terapia intensiva (UTI). A direção do HEVV ressalta que Dr. Leandro Medice sempre foi uma pessoa muito querida pelos colegas de trabalho e um profissional exemplar durante os anos em que atuou no hospital. A direção lamenta, profundamente, a morte súbita do médico", diz nota enviada pelo hospital.