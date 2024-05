Quadro do cavalo Caramelo é vendido por R$ 130 mil para ajudar vítimas

Uma pintura que retrata o cavalo Caramelo, resgatado de cima de um telhado em meio às enchentes no Rio Grande do Sul, foi leiloada por R$ 130 mil para ajudar as vítimas das inundações no estado.

O que aconteceu

Peça foi vendida no leilão Levanta Rio Grande, organizado pelo Martelo Solidário. A obra do artista argentino José Acuña tem 56 centímetros de largura por 47 centímetros de altura, e foi leiloada junto a uma poesia do cantor e pecuarista Gujo Teixeira.

Obra retrata cena que viralizou nas redes sociais. A pintura mostra o Caramelo em cima do telhado de uma casa ilhada em Canoas. A cena gerou comoção nacional e o animal foi resgatado por militares do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Em seguida, o equino foi levado para um hospital veterinário para receber tratamento — o bicho estava fraco e desidratado.