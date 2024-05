Guaíba fica estável, mas queda do nível da água depende de futuras chuvas

Redução gradual do nível do Guaíba depende do volume das futuras chuvas. Nesta semana, águas ainda devem ficar acima dos 4 metros, segundo o IPH.

Prefeitura de Porto Alegre diz que "é hora de começar a limpar nossas vias". No fim de semana, várias cidades do Rio Grande do Sul interromperam os trabalhos de limpeza após novas inundações.

As ruas de Porto Alegre ainda ficarão alagadas por semanas. Especialistas concordam que o nível das águas levará cerca de um mês para baixar.

'Temos bairros que praticamente não existem mais'

Ao menos quatro bairros foram destruídos pelas chuvas em Arroio do Meio. "As pessoas não vão conseguir voltar para lá", afirmou o prefeito da cidade, Danilo José Bruxel (PP), em entrevista ao jornal Zero Hora.

Bairros serão reconstruídos em "loteamentos onde não pega enchente", segundo prefeito. "Vamos ter que trabalhar nessa alternativa".