Nem telefone: cidades brasileiras não têm o básico para lidar com desastres

Essa demora pode estar mais relacionada aos municípios do que ao governo federal. "Eu vejo isso no Rio Grande do Sul", diz Schadeck, do Ceped. "Falta capacidade aos municípios até para preencher as informações no sistema federal."

Marchezini, do Cemaden, sugere uma solução: "Estados e municípios deveriam criar um fundo apenas para defesa civil. Com orçamento para gerir desastres, eles dependeriam menos da liberação do dinheiro emergencial da União."