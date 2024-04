Delegado sobre motorista de Porsche que matou homem: 'Usou carro como arma'

Mesmo negando o consumo de bebida alcoólica, a polícia deve contatar bares da região para saber se o Fernando estava em algum deles antes do acidente. Mais imagens serão buscadas na via onde houve a batida.

O condutor do Porsche foi indiciado por homicídio doloso (quando há intenção de matar). Ele também deve responder por fuga do local do acidente e lesão corporal, este último em razão dos ferimentos sofridos pelo passageiro que estava com Fernando no Porsche. Inicialmente, o caso havia sido registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Polícia Civil pediu a prisão temporária do motorista e aguarda resposta do Judiciário. A solicitação, explicou o delegado, foi encaminhada para um juiz de plantão, na expectativa que seja decretada ainda nesta segunda-feira. A resposta da Justiça tem que sair nas próximas horas. Caso contrário, Fernando vai ser solto. A prisão temporária tem duração de 5 a 30 dias, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

O passageiro do Porsche, identificado como Marcos Vinícius, não deve ser ouvido hoje. Segundo o delegado, o homem não está em condição de falar neste momento.

A defesa de Fernando afirmou no domingo (31) que ele estava "em estado de choque". Hoje, a advogada Carine Garcia informou que iria se inteirar do caso para se manifestar.