Novas tempestades devem atingir RS hoje e amanhã, alerta Inmet

Há dois avisos incluindo o Rio Grande do Sul. Um deles está em vigor desde as 10h de hoje e segue até as 10h de amanhã. Este primeiro engloba a região metropolitana de Porto Alegre e as porções centro, sul e noroeste do RS.

O segundo alerta inclui os três estados da região Sul. O aviso é válido para o oeste e sudoeste do Paraná, oeste catarinense, norte e leste gaúcho. A duração é das 10h às 18h da quinta-feira (23).

Os avisos têm as mesmas características e as mesmas recomendações. As únicas variações são os horários e as regiões atingidas.