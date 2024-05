'Construções comprometidas': voltar para casas alagadas no RS é seguro?

Em casas de alvenaria tradicionais, feitas com tijolo e cimento, além da fundação, há também que se prestar atenção em pilares e colunas.

"Algumas casas são do que chamamos de alvenaria estrutural, onde as próprias paredes sustentam telhados e pisos superiores", explica Ferri. A força da água pode desestabilizar o local, tornando-o perigoso.

Se as paredes apresentarem rachaduras ou inclinações, é perigoso. Mas só quem pode dizer isso com certeza é um perito, que pode ser tanto um arquiteto quanto um engenheiro, e funcionários da Defesa Civil.

Denis Ferri

Parede de madeira

Casas de madeira enfrentam ainda mais problemas - e poucas chances de salvamento. "Esse material é muito comum no uso construtivo do sul do Brasil. E quando a madeira entra em contato com a água, ela inicia um processo de decomposição natural", diz Ferri.

O especialista explica que a água faz com que as fibras da madeira se desagregam, cursando uma decomposição natural dos seus agentes biológicos, o que leva a sua destruição. Nem mesmo produtos para impermeabilização conseguem prevenir esse problema quando as construções ficaram embaixo d'água.