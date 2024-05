Câmeras corporais na PMSP serão aliadas de agentes e sociedade, diz Derrite

PM paulista tem hoje 10 mil câmeras em funcionamento. Todas as unidades do equipamento em operação funcionam de forma ininterrupta, ou seja, sem que o policial decida quando e em qual situação gravar a ocorrência. Agora, o agente quem vai determinar isso.

Secretaria de Segurança Pública alega que, no atual modelo, a bateria das câmeras pode acabar durante a ocorrência. Corporação também disse haver custo para armazenar o conteúdo gravado, que em sua maioria não é aproveitado. No novo modelo, diz a pasta, uma central poderá acionar remotamente as câmeras se for percebido que os militares descumpriram protocolo e não ligaram o equipamento. Entretanto, não foi explicado como essa central poderá saber quando o agente descumpriu ou não o protocolo.

Outras funções. As novas câmeras corporais também terão reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, melhoria na conectividade, com possibilidade de transmissão ao vivo, compartilhamento dos registros de áudio e vídeo automaticamente com o Ministério Público, o Poder Judiciário e demais órgãos de controle, informou a Secretaria.