Pai preso por usar dinheiro de filho tentou se eleger usando nome do menino

Pai apresentou como "site do candidato" páginas no Instagram e no Facebook associadas ao perfil do filho. Páginas foram retiradas do ar.

Renato Openkoski e sua esposa, Aline, foram condenados por apropriação indébita de recursos para o filho 19 dias após a derrota dele nas urnas. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público catarinenses, os pais desviaram R$ 3 milhões arrecadados em uma campanha de financiamento coletivo para angariar fundos para tratar o filho, Jonatas, que era portador de AME (Atrofia Muscular Espinhal) — o menino morreu em 2022.

Pais foram presos

A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu os mandados de prisão do casal nesta quarta-feira (22). Renato e Aline foram condenados a penas que, somadas, chegam a 70 anos de prisão em regime fechado pela prática dos crimes de estelionato e apropriação de bens.

Os dois eram responsáveis pela campanha denominada "AME Jonatas". Ação foi lançada em 2017 para ajudar o filho do casal a se tratar da Atrofia Muscular Espinhal.

Caso começou a ser investigado após denúncias sobre a mudança no padrão de vida dos pais. Inclusive com postagens de uma viagem à ilha de Fernando de Noronha, no Réveillon de 2017, levando o caso ao MPSC.