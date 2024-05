Choque, medo: 20% dos voluntários do RS podem desenvolver transtorno mental

Inicialmente vão aparecer reações. Normalmente, os primeiros sinais aparecem depois de uma semana do desastre. Segundo o professor da PUC-RS, elas são chamadas de "reações agudas de estresse" São elas: choque, medo, sensação de impotência, dificuldade para tomar decisões, ter memórias indesejáveis e pesadelos. Também podem surgir reações físicas, como tensão muscular, cansaço, fadiga, exaustão, insônia e diminuição do apetite. E ainda há reações que podem interferir no relacionamento interpessoal.

A pessoa (pode querer) ficar muito isolada, pode se sentir distanciada dos outros, ou ter um senso de desconfiança aumentado, necessidade de controle exagerado em relação ao ambiente, explica Kristensen.

Maior parte das pessoas não vai desenvolver transtornos mentais. "Cerca de 80 a 90% não vão desenvolver transtorno mental. São reações esperadas para esse momento agudo, mas elas passam". Porém, a preocupação é com aqueles nos quais essas reações vão perdurar por mais tempo. "Tem pessoas que estavam atuando no resgate, atuando nos abrigos, e essas pessoas têm um risco aumentado para entrar em sofrimento psicológico."

Estimativa varia conforme a pessoa. "Tem gente que foi lá e salvou um cachorro. Mas tem gente que foi lá resgatar e se deparou com corpos dentro de água. Ou teve gente que ficou 4 noites sem dormir. É algo extremo do ponto de vista de saúde mental, além do risco de hipotermia, entre outras coisas."

Do ponto de vista de saúde mental, isso coloca as pessoas em risco aumentado para apresentar problemas, como estresse pós-traumático, depressão, transtornos de ansiedade, entre outras coisas. (...) A gente sabe que as pessoas mais afetadas são aquelas expostas diretamente: quanto maior o grau de exposição, maior é o sofrimento psicológico.

Universidade disponibiliza curso para psicólogos. O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse ofereceu um curso rápido, de cerca de duas videoaulas, para os psicólogos que estão fazendo atendimento aos resgatados e desabrigados. Os participantes têm acesso aos "principais elementos técnicos", segundo Kristensen.