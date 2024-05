'Cena chocante': influencer de motos encara água até o teto para salvar mãe

Mais de dois milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas no RS — e Nani e sua família fazem parte dessa estatística. Além de ter tido sua casa inundada e precisado sair às pressas, ela também perdeu seu negócio, uma loja em que vendia acessórios para motos. Agora, ela calcula os prejuízos e avalia o que ainda pode ser recuperado.

Depois do ocorrido, estou gravando e mostrando a situação de Canoas, mostrando meu dia e minha casa. Deixamos tudo para trás, saímos com uma mochila nas costas e os bichinhos de estimação. Acordo às 7 horas, penso no que fazer, mas me sinto perdida. Todos estamos perdidos, não tem uma rotina agora.

Nani Dumas

De acordo com a Defesa Civil do RS, dos 497 municípios do estado, 463 foram afetados pelas enchentes recentes.

'Água até o teto'

Antes de toda a tragédia, Nani costumava trabalhar em seu ateliê e, no final da tarde, pegava sua moto, a câmera para gravar conteúdos e levava pedidos aos Correios. Por enquanto, nada mais disso é possível.

"Tenho uma loja de acessórios para capacetes de moto. Eu e minha sogra produzimos orelhinhas de gatinho, tranças e capinhas, um trabalho artesanal. Envio para todo Brasil através das plataformas de vendas, mas agora não tenho mais condições de voltar ao trabalho. No bairro Mathias Velho, onde fica o meu estabelecimento, a água foi até o teto", disse a criadora de conteúdo que tem mais de 1,2 milhão de seguidores no TikTok e já ultrapassou os 900 mil no Instagram após a repercussão de seus vídeos.