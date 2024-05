Ataque em festa infantil deixa duas crianças e um homem mortos na Grande BH

Uma mulher, de 41 anos, uma menina, de 13, e uma jovem de 19 ficaram feridas. As vítimas foram levadas para o hospital Risoleta Neves, em BH. A unidade de saúde informou que a adolescente de 13 já teve alta e que as outras duas mulheres seguem internadas.

Segundo a PM, o ataque foi por ''rivalidade entre lideranças do tráfico de drogas''. Uma parente da família contou aos militares que o pai do menino era ''envolvido com o tráfico''.

Conforme a testemunha, a família estava sendo ameaçada de morte há três meses. Os rivais teriam dito para eles saírem da casa onde moravam.

A mãe do aniversariante tentou evitar os disparos. Ela chegou a entrar em luta corporal com um deles, mas foi atingida por tiros do comparsa.

O suspeito de 23 anos ficou ferido e deu entrada em uma UPA em Contagem. Ele está sob escolta policial e foi autuado em flagrante por triplo homicídio qualificada. A Polícia Civil também pediu pela prisão temporária dele pelo prazo de 30 dias.

O segundo homem está foragido. A polícia investiga outros suspeitos envolvidos. As identidades deles não foram informadas, por isso, não foi possível buscar a defesa. O espaço fica aberto para manifestações.