Autor de ataque em creche de SC que deixou 4 mortos vai a júri popular

O autor do ataque a uma creche de Blumenau (SC) que deixou quatro crianças mortas e outras cinco feridas, no dia 5 de abril de 2023, vai a júri popular em agosto deste ano.

O que aconteceu

O julgamento está marcado para 29 de agosto, com início previsto para as 8h. Decisão foi proferida na tarde desta sexta-feira (24), pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Blumenau. Por conta da presença de menores nos autos, o processo tramita sob sigilo.

Sorteio dos jurados ocorrerá no dia 15 de julho. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, serão sorteadas 25 pessoas, além de 15 suplentes. No dia do júri, antes do início da sessão, haverá um novo sorteio para definir o Conselho de Sentença, composto de sete jurados.