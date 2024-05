Justiça mantém prisão de motorista de Porsche que causou colisão com morte

Advogados dizem que Fernando estava apenas "atordoado pelo impacto". Eles negam que ele estive "alcoolizado ou cambaleante nem com a voz pastosa" no momento do acidente. Imagens da câmera corporal dos policiais que atenderam a ocorrência mostram Fernando após a batida.

Fernando está na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele divide a cela com outro preso.

O UOL tenta contato com a defesa do empresário. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Condutor de Porsche é réu

Fernando é réu sob a acusação de homicídio doloso (quando há intenção de matar) qualificado e lesão corporal gravíssima. A denúncia foi feita pela promotora Monique Ratton, do Ministério Público de São Paulo.

Motorista de aplicativo Ornaldo Viana, 52, morreu após a colisão e Marcos Vinicius Rocha, 22, amigo do motorista do Porsche, ficou gravemente ferido. Fernando transitava em velocidade acima de 156 km/h pouco antes da colisão — a velocidade permitida na via onde houve a batida é de 50 km/h.