Marido e filho de 14 anos são detidos por morte de mulher enterrada em casa

O corpo da mulher tinha sinais de violência. A Polícia Militar do estado informou que o marido se chama Márcio de Oliveira Bigóis, de 46 anos, e é natural de Passo Fundo (RS). O UOL não localizou a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

Ela estava enterrada no piso inferior da casa, que tinha dois pavimentos. A delegada Gisele Farias Jerônimo, à frente do caso, diz que no início das investigações informações e depoimentos colhidos subsidiaram a representação e expedição do mandado de busca e apreensão na residência da vítima.

Corpo foi encontrado na quarta-feira

A mulher foi encontrada morta na quarta-feira (22). Mas a confirmação da identidade só ocorreu nesta quinta-feira (23), conforme informações da polícia.

Michele de Abreu Oliveira chegou a ter uma medida protetiva contra o companheiro anteriormente. Mas, segundo a delegada, a medida foi revogada a pedido da vítima.

Nas redes sociais, um outro filho da vítima, comentou o caso. "Venho informar que perdi a minha avó um dia antes do dia das mães de 2023. Hoje, recebo a notícia de que minha mãe foi assassinada após o dia das mães", lamentou.