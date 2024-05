Prédio é evacuado após deslizamento de terra em SC; carro cai em buraco

Um prédio precisou ser evacuado após um desmoronamento de terra durante forte chuva que afetou uma obra no terreno vizinho em Chapecó (SC). Ninguém ficou ferido.

O que aconteceu

Moradores do residencial Bordeaux relataram ter ouvido estrondos. Na noite de ontem, perceberam que no chão da garagem tinha sido aberta uma cratera ao longo da divisa com o terreno vizinho, na rua Marechal Floriano Peixoto.

Segundo os bombeiros, o sistema de contenção do vizinho, onde ocorre uma obra, se rompeu. A cobertura da garagem do prédio e a central de gás foram destruídas com o deslizamento.