'Dentista dos famosos' nega participação em racha com Mercedes em SP

Condutor da Mercedes que atingiu moto foi identificado

O empresário foi identificado pela polícia na terça-feira (21). A informação foi confirmada pelo delegado Ednelson Martins durante entrevista coletiva. No entanto, a identidade dele ainda não foi informada pela SSP.

Empresário é investigado por fuga do local do acidente, lesão corporal qualificada e possível racha. ''Vamos analisar as imagens e, com provas técnicas, poderemos comprovar o racha'', explicou o delegado.

Condutor da moto atingida será ouvido assim que for liberado do hospital. ''O condutor da moto está bem, está passando por uma avaliação de possível cirurgia. A gente espera poder falar também com ele, pois será uma prova importante do que realmente aconteceu naquele local'', concluiu.