Cobasi guardou PCs no mezanino e deixou animais no subsolo, diz delegada

Os computadores do petshop Cobasi, em Porto Alegre (RS), foram guardados no mezanino para evitar que a água os atingisse, enquanto os animais foram deixados no subsolo. A informação é da delegada Samieh Saleh, em entrevista ao UOL.

O que aconteceu

A delegada fez a constatação durante nova vistoria no petshop, realizada na manhã desta quinta-feira (23). Ela foi acompanhada de agentes do Ibama, do Comando Ambiental da Brigada Militar e do IGP (Instituto Geral de Perícias).

O mezanino não foi atingido pela enchente. "Identificamos que os computadores, CPUs que estavam nos caixas no subsolo foram retirados e colocados no mezanino. Eles tiveram esse cuidado em retirar os eletrônicos, mas os animais ficaram embaixo", disse Samieh.