Grupo propôs 'vaquinha' para matar presidente do Detran-GO, diz polícia

A Polícia Civil de Goiás deflagrou operação, nesta segunda-feira (27), contra empresários de Goiânia que, supostamente, teriam proposto uma "vaquinha" para arrecadar dinheiro com o intuito de assassinar o presidente do Detran do estado, o delegado aposentado Waldir Soares.

O que aconteceu

Polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na loja e na casa de um empresário que tem um comércio de autopeças para veículos na Vila Canaã. De acordo com a investigação, o comerciante, que não teve o nome divulgado, seria o mentor por trás do plano para assassinar Soares. O suspeito teria proposta a realização da vaquinha durante uma roda de conversa com outros comerciantes da região.

Comerciantes estariam "revoltados" com operações policiais do Detran-GO na região da Vila Canaã. Conforme a investigação, essas operações geraram insatisfações nos empresários, que viram o valor de suas lojas despencarem — estabelecimentos que antes valiam R$ 600 mil, agora estariam valendo R$ 200 mil. O Detran-GO tem feito operações em lojas de autopeças suspeitas de comercializarem itens de veículos roubados de outros estados.