Terceiro 'corredor humanitário' fica pronto para saída de Porto Alegre

Um terceiro corredor humanitário de acesso à saída de Porto Alegre terminou de ser construído nesta terça-feira (28).

O que aconteceu

O novo acesso tem cerca de 300 metros. Após anúncio do prefeito Sebastião Melo (MDB), o corredor começou a ser construído na sexta-feira (24) e foi entregue hoje.

O corredor é uma alternativa para agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade, explicou a prefeitura. O caminho fica entre a FIERGS (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e a rodovia BR-290, Freeway.