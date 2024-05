Confusão em abrigo por furto de celular acaba com 4 detidos em Porto Alegre

Ao menos quatro pessoas foram levadas à delegacia após uma confusão em um abrigo de Porto Alegre, na noite de terça-feira (29).

O que aconteceu

Briga começou após suposto furto de celular no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, no bairro Menino Deus. Uma mulher chamou a Brigada Militar contando que teve o aparelho levado do banheiro, mas os policiais não encontraram o objeto e foram embora, sendo chamados novamente minutos depois para conter uma confusão.

Ao voltar ao centro, policiais encontraram um casal que teria cometido o furto sendo agredido por outras pessoas. Spray de pimenta foi usado para separar a confusão porque "não acataram as ordens dos militares e investiram contra a guarnição", segundo informou a Brigada em nota.