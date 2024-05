Moradores relatam agressão de guardas em ação da prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura, por meio da secretaria de Serviços Urbanos, iniciou recomposição do dique Sarandi na terça-feira (28). Contudo, as demolições começaram nesta quarta (29).

Um dique é como uma grande barreira que impede que a água do arroio Sarandi chegue até residências do bairro.

Moradores do dique querem ser cadastrados no programa da prefeitura. Eles (da prefeitura) se comprometeram a cadastrar, mas não disseram que benefícios são esses para as pessoas. E a gente está aguardando isso.

Maurício Lorenzatto, morador

Negociação para as obras

A Prefeitura de Porto Alegre informou que estava negociando as remoções das famílias. No entanto, durante o início das demolições nesta quarta, os moradores negaram qualquer documentação garantindo o comprometimento da prefeitura na realocação das pessoas.