Garagem de ônibus foi usada como heliponto e centro de doações no RS

Uma garagem com 2 mil metros quadrados de uma empresa de ônibus com linhas municipais em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, foi usada como centro de doações e heliponto nos resgates em meio às chuvas no Rio Grande do Sul. Por quatro semanas, voluntários atuaram no local em ações voltadas às vítimas das inundações, com distribuição de marmitas, roupas, água e itens de limpeza.

No começo de maio, enquanto pessoas ilhadas em imóveis debaixo d'água eram socorridas com o auxílio de embarcações, helicópteros do Exército começaram a pousar no terreno da Viação Leopoldense para ajudar nos resgates. "Vamos nos ajudar", propôs um militar paranaense, que em seguida sobrevoou a região indicando o ponto correto de resgate de dois cães em uma área de difícil acesso.

A proposta foi seguida à risca. Nas semanas seguintes, militares passaram a enviar mantimentos regularmente em caminhões para o local, que funcionou como uma espécie de QG para voluntários.