Funcionário mata colega a facadas dentro de supermercado no ES; vídeo

Um funcionário foi preso suspeito de matar um colega de trabalho a facadas dentro do supermercado onde trabalhavam na noite de quarta-feira (24) em Vitória.

O que aconteceu

Os dois funcionários começaram uma briga no meio do expediente. Um cliente do estabelecimento filmou o momento em que eles estão discutindo, e o suspeito, de 23 anos, aparece segurando uma faca.

Ele aparece com comportamento alterado e vai em direção ao colega, que morreu no local após ser esfaqueado. Quando a Polícia Militar chegou no supermercado, o funcionário estava detido por algumas pessoas próximo ao corpo da vítima morta.