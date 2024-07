Vídeo mostra o reencontro dos pais com bebê levada de hospital por médica

Médica tinha enxoval no carro

Porta-malas estava com roupas, sapatos e bolsas de criança ainda novos. A polícia se deparou com um ''enorme enxoval'' assim que fez a prisão da mulher em Itumbiara (GO) na quarta-feira (24), 10h depois do crime.

Médica afirmou que era um presente para sua empregada doméstica que está grávida. O delegado Anderson Pelágio, no entanto, desconfia da justificativa apresentada. A funcionária de Cláudia espera um bebê do sexo masculino, enquanto o enxoval era feminino.

Delegado acredita que o roubo da criança foi premeditado. ''Peças novas, o que mostra a premeditação do sequestro'', explicou a corporação.

A médica também não está grávida. Segundo a polícia, após um exame ginecológico e de ultrassom, realizados em um hospital municipal, não foi constatado possível gravidez.