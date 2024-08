Motorista que atropelou família em SP riu da situação, diz testemunha

Ainda segundo o boletim de ocorrência, José afirmou informalmente que havia ingerido bebida alcoólica. Um dos bombeiros que fez o resgate detalhou à Polícia Militar que o homem tinha fala desconexa e odor etílico. Policiais localizaram uma garrafa de cerveja próxima ao carro do custodiado.

José Neto Rabelo se recusou a fazer o teste do bafômetro. "Depoimentos das testemunhas confirmam a situação de embriaguez, somado a perda do controle do veículo, em linha reta, que culminou em danos físicos as vítimas e danos materiais no estabelecimento comercial, à confissão espontânea do indiciado aos policiais e testemunha no momento da abordagem", diz o auto de prisão em flagrante.

José Neto Rabelo trabalha como feirante.

O acidente aconteceu na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira. Carro invadiu borracharia Imagem: Reprodução

Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, após passar por audiência de custódia, informou o Tribunal de Justiça de SP. O motorista responderá por embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Defesa diz que José faz uso de medicação para tratamento oncológico. O advogado Higor Oliveira afirmou ainda que o feirante não ingeriu bebida alcoólica. "A Defesa do senhor José Neto vem a público se manifestar com indignação com as reportagens que estão sendo veiculadas em seu desfavor. Inexistem nos autos quaisquer provas que o senhor José estava embriagado, ocorre que o senhor José está fazendo uso de medicações para tratamento de oncologia, o que pode ter afetado suas funções psíquicas. Iremos nos manifestar nos autos e provar a sua inocência", diz nota enviada pelo advogado.