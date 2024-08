Polícia prende segundo suspeito de matar empresário a pauladas em SP

O suspeito também teria comprado móveis novos com o dinheiro roubado. A polícia encontrou uma nota fiscal que comprova a data em que móveis foram adquiridos. Investigadores também constataram, em perícia na casa do suspeito, que o mobiliário era novo.

Carro da vítima foi localizado pela Polícia Militar. Suspeitos trocaram a placa do veículo, o que, segundo a polícia, dificultou a localização. O automóvel foi encontrado no Capão Redondo, na zona sul da capital, na terça-feira (23). O carro estava sem chave e com vidros parcialmente abertos.

Veículo foi periciado. Foi solicitada perícia dactiloscópica para auxiliar nas investigações. Peritos tentam localizar vestígios dos suspeitos e impressões digitais que possam ajudar a esclarecer o crime.

Placa verdadeira do carro foi localizada na quinta-feira (25). Policiais encontraram, próximo à casa de Jordan, a placa verdadeira do veículo do empresário, amassada, e a roupa que Jordan teria usado no dia do crime.

Rafael nega participação no crime

Ajudante de obra disse que estava na casa dele no momento do crime. Rafael Procópio da Conceição afirmou que mora no bairro do Jardim Ângela, no extremo sul, a cerca de 20 quilômetros de distância da residência da vítima, no Jardim Europa, na zona oeste.